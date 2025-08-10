Кадыров показал обломки атаковавших Чечню беспилотников на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видно обломки БПЛА. Речь идет о беспилотниках, которыми пытались атаковать республику две ночи подряд — на 9 и на 10 августа. Отметим, что оба дрона в итоге сбили.

На опубликованном видеоролике БПЛА полностью разрушены. Они упали на поле.

Как сказал Кадыров, обломки нашли в Шелковском и Надтеречном районах Чечни.

«Выражаю искреннюю благодарность Республиканскому оперативному штабу по проведению СВО под руководством дорогого БРАТА Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия», – написал Кадыров в посте.