Кадыров показал кадры с позиций батальона «Восток-Ахмат» на Ореховском направлении

О боевой работе российских военнослужащих из батальона «Восток-Ахмат», отражающих атаки украинских вооруженных сил на Ореховском направлении, рассказал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Используя новейшее отечественное вооружение, они активно уничтожают технику противника западного образца, включая хваленые "Леопарды"», – отметил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни опубликовал отрывок из телесюжета о чеченских бойцах, снятых республиканским телевидением. В Кадре фигурирует командир вышеназванного батальона Ваха Хамбулатов с позывным «Асхаб».

Напомним, ранее авторы телеграм-канала «Запорожский фронт» опубликовали трехминутное видео о работе одного из российских танковых экипажей на Ореховском направлении, где идут активные боевые действия.

Съемка осуществлялась с нескольких камер, одна из них была установлена на башне танка, и позволила создать эффект присутствия. Другая камера снимала поражения украинских позиций с дрона аэроразведки, корректирующей огонь российской техники.