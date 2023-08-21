Кадыров поделился кадрами ударов БПЛА по позициям ВСУ под Клещеевкой

Кадрами работы российского подразделения БПЛА, под руководством командира с позывным «Варвар», опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Специалисты из подразделения БПЛА вычислили конкурентные в разведывательном плане координаты врага. Речь идет о замаскированных позициях наводчика неприятеля. Наши парни отследили дислокацию, а после уже, используя FPV-дроны, уничтожили не только лазутчика, но и всю его локацию», – пояснил чеченский лидер.

Он отметил важность использования в зоне специальной военной операции (СВО) ударных дронов, которые прекрасно проявили себя в уничтожении вражеской техники и живой силы.

«Я искренне выражаю благодарность нашим парням, которые в круглосуточном режиме дают достойный отпор врагу и планомерно выполняют поставленную задачу!» – отметил Кадыров.