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Руc Тат
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Общество 21 августа 2023 11:31

Кадыров поделился кадрами ударов БПЛА по позициям ВСУ под Клещеевкой

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Кадрами работы российского подразделения БПЛА, под руководством командира с позывным «Варвар», опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Специалисты из подразделения БПЛА вычислили конкурентные в разведывательном плане координаты врага. Речь идет о замаскированных позициях наводчика неприятеля. Наши парни отследили дислокацию, а после уже, используя FPV-дроны, уничтожили не только лазутчика, но и всю его локацию», – пояснил чеченский лидер.

Он отметил важность использования в зоне специальной военной операции (СВО) ударных дронов, которые прекрасно проявили себя в уничтожении вражеской техники и живой силы.

«Я искренне выражаю благодарность нашим парням, которые в круглосуточном режиме дают достойный отпор врагу и планомерно выполняют поставленную задачу!» – отметил Кадыров.

#видео #СВО #Рамзан Кадыров
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