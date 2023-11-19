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Руc Тат
СВО 19 ноября 2023 15:23

Кадыров подарит 1 млн рублей за лучший социальный ролик об участниках СВО

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Кадыров подарит 1 млн рублей за лучший социальный ролик об участниках СВО
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Глава Чеченской Республики Разман Кадыров запустил конкурс на лучший социальный видеоролик, посвященный участникам специальной военной операции. Победитель получит 1 млн рублей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению главы региона, конкурс поможет поддержать бойцов, которые сражаются за будущее братских народов, религию, культуру и семейные ценности.

«Наши бойцы, в числе которых немало добровольцев, всегда рвутся в бой и с большим воодушевлением продолжают уничтожать гнусного врага на всех фронтах, достойно выполняя свой воинский долг перед Отечеством», — говорится в сообщении.

Участником конкурса может стать любой желающий. Отправить ролик можно на номер 8(928)893-85-82 в мессенджеры WhatsApp или Telegram. Прием работ продлится до конца года.

#Рамзан Кадыров #спецоперация #конкурс
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