Кадыров поблагодарил Президента России за награждение орденом Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Президента России Владимира Путина за награждение орденом Александра Невского и выложил в своем Telegram-канале совместную фотографию после вручения награды.

По словам Кадырова, он отмечен «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

«Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины — большая честь для меня. Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота!» — подчеркнул руководитель Чечни.

Политик также заметил, что может заверить Президента — «мы не намерены сбавлять темпы работ». «Более того, сегодняшняя ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивает нас удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность в стране», — добавил он.

Кроме того, Кадыров выразил уверенность, что «с таким мудрым и дальновидным лидером» как Путин россиянам «по плечу любые сложности».

Фото: https://t.me/RKadyrov_95/.