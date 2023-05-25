Кадыров: По линии Минобороны завершается создание двух самых боеспособных полков России

От Чеченской республики отобрано 2,4 тыс. человек для формирования двух полков по линии Минобороны России, заявил глава региона Рамзан Кадыров. По его данным, оснащение полков, которые он назвал самыми боеспособными в стране, находится на стадии завершения.

«Активно реализуются вопросы формирования двух полков по линии МО РФ. <…> Уверен, что эти подразделения станут одними из самых подготовленных и боеспособных в нашей стране», – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, он раскрыл количество чеченских бойцов в зоне спецоперации – по его словам, с ее начала в зону боевых действий отправились более 26 тыс. человек. Из них 12 тыс. бойцов – это добровольцы, прошедшие курс ускоренной подготовки.

«В настоящее время более семи тысяч бойцов из ЧР успешно защищают интересы России в зоне СВО», – добавил он.

Республика участвует также в техническо-материальном укомплектовании военных, добавил он. по его данным, на нужды спецоперации передано 1014 единиц спецтехники, в том числе 145 бронемашин, 931 квадрокоптер, 344 прибора ночного видения, 325 тепловизоров, 138 антидронов и другая техника.