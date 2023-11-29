Кадыров уверен в победе в спецоперации в 2024 году

Глава Чеченской Республики Разман Кадыров ожидает успешное завершение специальной военной операции в 2024 году. Поэтому он не видит смысла в переговорах с Украиной, заявил политик в своем телеграм-канале.

Такие выводы он сделал после беседы с заместителем командующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудиновым. По словам Героя России, пленные захватываются ежедневно, их «даже не успевают всех показывать», а ряды «Ахмата» регулярно пополняются добровольцами и всем необходимым оснащением.

«Пусть не гигантскими, но уверенными шагами наши силы продвигаются. И говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении. Нам еще предстоит вернуть несколько городов», — написал Кадыров.