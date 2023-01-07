Кадыров ответил на заявления о возможной гибели чеченских командиров

Появившаяся в соцсетях информация о якобы гибели чеченских командиров не соответствует действительности, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Подобные заявления он назвал «небылицами», отметив, что все командиры из Чечни находятся «в полном здравии и прекрасном расположении духа».

«Они настроены только на победу. Никакие трудности не смогут сломить этот боевой настрой, который они передают всему личному составу своих подразделений. И такая ситуация по всей зоне ответственности чеченских бойцов на всех направлениях», – написал он в своем телеграм-канале.

Распространяющих подобные сообщения Кадыров назвал «сочинителями фейков». Он также заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов посетил расположение чеченских подразделений на Марьинском направлении, где встретился с начальником отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустамом Агуевым, командиром батальона «Запад-АХМАТ» Исмаилом Агуевым и другими. Ранее в телеграм-каналах распространялась информация о якобы гибели Агуева.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что, по данным Кадырова, в военной спецоперации принимают участие 10 тыс. чеченских бойцов. Проводится спецоперация с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.