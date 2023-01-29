Кадыров ответил на слова украинского радикала о ракетных ударах по Чечне

В ответ на слова украинского радикального националиста Евгения Карася о возможности ракетных ударов по Грозному глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «наши снаряды и ракеты долетят до вас». Видео выложено в Telegram-канале политика.

«Я тут прочитал заявление <…>, по-моему, Карасев, Карась, не знаю. Типа, что долетят их ракеты до Грозного. Я так испугался, не знаю куда себя деть. Уже бункер ищу», — сказал Кадыров.

«<…> мы вас ищем везде, мы вас уничтожали, уничтожаем и будет уничтожать. Так что наши снаряды и ракеты долетят до вас», — добавил глава Чечни.

Ранее лидер украинской националистической организации С14 (признана в России экстремистской и запрещена) Евгений Карась отметил, что никто не может гарантировать, «что не прилетит по Рамзану Кадырову» или «в Грозный» (его слова приводит УНИАН).

В 2019 году Евгений Карась был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.