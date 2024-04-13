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Кадыров ответил на новости о запрете гимна России в Чечне
Информация о том, что в Чечне запрещено исполнение гимна Российской Федерации, не соответствует действительности. Нашумевшее постановление Минкульта ЧР является рекомендацией по исполнению чеченских мелодий и не касается других, объяснил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.
«Я, конечно, знал, что журналисты оппозиционных СМИ зачастую не дружат с головой, но не думал, что маразм будет настолько крепчать с каждым днем. С министром культуры ЧР Мусой Дадаевым мы терпеливо ждали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. И вот на тебе — читаем: „В Чечне запретили гимн РФ“», — говорится в сообщении.
Кадыров привел отрывок из соответствующего документа и обратил внимание на то, что это рекомендация, которая разработана для сохранения музыкальной выразительности, самобытности и особенности чеченской национальной музыки. На «гимны, военные марши, баллады, шансон и песни других народностей» она не распространяется.
«В целях сохранения стилистики национальной музыкальной культуры:
— всем творческим коллективам государственных и муниципальных учреждений культуры ЧР, а также отдельным исполнителям вокальных и инструментальных произведений придерживаться традиционно сложившихся темповых значений в чеченской музыкальной культуре;
— определить скорость для создания вокальных и инструментальных, танцевальных музыкальных композиций до 116 ударов в минуту», — говорится в постановлении экспертного совета Министерства культуры республики.
В заключение он добавил, что действия, «которые пытаются подпортить СМИ-иноагенты», однозначно являются верными.
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