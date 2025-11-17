Кадыров отметил роль студенчества в формировании молодежного избирательного актива

Молодежь Татарстана – одна из ключевых групп, вовлеченных в избирательные процессы республики. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на ежегодной студенческой конференции «Реализация проектов по повышению электоральной активности молодежи», которая прошла сегодня в Торгово-промышленной палате республики.

«Молодежь в целом в стране и в республике составляет практически треть нашего населения. Это огромный потенциал и огромные возможности, в том числе для всей избирательной системы», – сказал Кадыров.

Он отметил, что участие студентов в выборах дает им опыт и навыки, полезные как для общественной, так и для профессиональной деятельности.

«Выборы – это не только возможность голосовать за кандидата, которого вы считаете достойным, это еще возможность самому принимать участие в избирательном процессе, быть участником законотворческого процесса либо иных направлений в сфере управления государством. Выборы – это конкуренция, а там, где есть конкуренция, всегда есть движение вперед и результат», – подчеркнул министр.

Кадыров рассказал о совместной работе Минмолодежи с Центральной избирательной комиссией республики и о поддержке молодежных инициатив.

«Мы обновили соглашение о взаимодействии с ЦИК в новом контексте. Продолжим образовательные мероприятия по формированию молодежного актива избирательной кампании – это один из наших приоритетов, организуем соответствующие профильные смены. Также у нас есть клубы молодых избирателей. Эту практику необходимо сохранить», – отметил он.

Министр также сообщил о грантовой поддержке молодежных проектов.

«В Татарстане очень активно работает грантовый конкурс и грантовая поддержка. Это направление также будет продолжаться. Это отличная возможность для молодых людей быть участниками процесса, помогать избирать комиссии и получать бесценный опыт», – сказал Кадыров.

В рамках конференции участники обсудили результаты прошлых молодежных проектов ЦИК РТ. Также было подписано соглашение о совместной работе между ЦИК Татарстана и Минмолодежи республики, а Молодежный совет при ЦИК РТ заключил соглашение с Лигой студентов Татарстана.