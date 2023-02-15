Кадыров осудил глав регионов, которые раскрывают количество погибших в СВО

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал глав российских регионов, которые раскрывают данные о погибших в военной спецоперации на Украине. Он заявил, что потери неизбежны, однако обнародовать их, раскрывая «в мельчайших подробностях и деталях» не следует, так как солдаты «сами выбирают этот героический путь».

«Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так храните о нем чистую память», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В пример он привел чеченцев, которые «тоже теряют своих истинных сынов», но не говорят об этом, а помогают семьям погибших. Он напомнил, что в случае гибели бойца семьям в республике выплачивается 1 млн рублей, в случае ранения – 500 тыс. рублей.

«Это самое правильное и верное, что можно сделать в создавшейся ситуации. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери», – заключил Кадыров.

Напомним, официально Минобороны раскрывало число погибших в спецоперации в сентябре прошлого года – министр обороны Сергей Шойгу докладывал, что потери составляют 5 тыс. 937 человек. При этом потери ВСУ на тот момент, по данным Шойгу, превысили 61 тыс. человек.