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Кадыров опубликовал видео штурма траншей ВСУ с участием экс-бойцов «Вагнера» (18+)
Кадрами штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на высоте 204,1 западнее Клещеевки поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что в операции участвовали бойцы спецназа «Ахмат» из отряда «Камертон», сформированного из экс-бойцов ЧВК «Вагнер», а также военнослужащие 4-й бригады 2-го армейского корпуса.
«В результате противник понес ощутимые потери в живой силе и пустился в бегство, оставив свои позиции», – рассказал об итогах штурма глава Чечни.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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