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Кадыров опубликовал видео с медиками ЧВК «Вагнер», перешедшими в спецназ «Ахмат»
Кадрами с медиками ЧВК «Вагнер», которые перешли на службу в спецназ «Ахмат», поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
В публикации он отметил, что вагнеровцы выбирают службу в «Ахмате», потому что им уже приходилось вместе воевать, и они хорошо знают возможности этого подразделения.
«Чего стоит только один факт, что вместе они били врага на многих сложных направлениях, а медперсонал двух подразделений общими усилиями спасал жизни раненых людей. И мне приятно, что спецназ "Ахмат" пополнился настоящими профессионалами своего дела», – отметил Кадыров.
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