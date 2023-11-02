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Руc Тат
СВО 2 ноября 2023 11:26

Кадыров опубликовал видео с медиками ЧВК «Вагнер», перешедшими в спецназ «Ахмат»

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Кадрами с медиками ЧВК «Вагнер», которые перешли на службу в спецназ «Ахмат», поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

В публикации он отметил, что вагнеровцы выбирают службу в «Ахмате», потому что им уже приходилось вместе воевать, и они хорошо знают возможности этого подразделения.

«Чего стоит только один факт, что вместе они били врага на многих сложных направлениях, а медперсонал двух подразделений общими усилиями спасал жизни раненых людей. И мне приятно, что спецназ "Ахмат" пополнился настоящими профессионалами своего дела», – отметил Кадыров.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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