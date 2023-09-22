Кадыров опубликовал видео отправки в зону СВО новых бойцов спецназа «Ахмат»

Видео отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольцев, прошедших обучение в Российском университете спецназа в Чечне, опубликовал в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Примечательно, что в составе этой группы находятся как новые добровольцы, так и те, которые отправляются на СВО уже во второй и третий раз. Каждый из них уверен, что сможет внести свой неоценимый вклад в нашу победу. Эту уверенность им придает прекрасная репутация легендарного спецназа «Ахмат», в рядах которого они будут служить во благо Родине», – написал чеченский лидер.

По прибытию в зону проведения СВО, бойцы пополнят ряды интернационального подразделения, которым командует генерал-майора Апти Алаудинов. Напомним, в одном из интервью командир спецназа «Ахамат» Алаудинов рассказывал, что около 50% личного состава подразделения это русские, еще 25-30% бойцы из Чечни, остальные – представители других национальностей из РФ и стран СНГ.