Кадыров опубликовал видео отправки из Грозного в зону СВО бойцов спецназа «Ахмат»

Кадрами отправки в зону специальной военной операции (СВО) бойцов интернационального спецназа «Ахмат» поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отмечается, что часть бойцов уже не первый раз отправляются в зону проведения СВО для выполнения боевых задач. Другие едут впервые. Перед отправкой они прошли интенсивный курс подготовки в Российском университете спецназа, расположенного в городе Гудермес.

«Надо отдать должное настрой у добровольцев самый боевой. Каждый из них переполнен желанием покончить с нацистской угрозой и очистить землю от укронатовских захватчиков. К счастью, для реализации своих планов у них имеются все необходимые навыки и ресурсы», – написал Кадыров в публикации.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.