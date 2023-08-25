Кадыров опубликовал видео ночной ликвидации минометчиков «Азова»* разведкой «Ахмата»

Кадрами ночной операции бойцов разведки спецназа «Ахмат» по уничтожению минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что российским разведчикам удалось проникнуть вглубь позиций противника, обезвредив при этом несколько мин-ловушек.

«В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили минометный расчет противника. Люди, хоть немного разбирающиеся в военном деле, поймут, о чем идет речь и насколько результативной является разведывательная операция», – отметил глава Чечни.

Также он сообщил, что после уничтожения расчета российские разведчики захватили в качестве трофея украинский миномет с символикой «Азова»*

«Горжусь бойцами отряда "Ахмат" и успехами, которые они достигают. Молодцы, парни! Выражаю благодарность и дорогому БРАТУ, боевому генералу, заместителю командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинову», – написал Кадыров.

*запрещенная в России террористическая организация