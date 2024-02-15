Кадыров опубликовал видео: «Ахмат» уничтожает противника в районе Белогоровки

Бойцы группы «Аид» спецназа «Ахмат» продолжают бить по противнику в районе Белогоровки. Кадрами с места атаки поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Последние дни у наших парней выдались крайне плодотворными. Тут и уничтожение штурмовых групп, живой силы противника, машины эвакуации, разбор опорных пунктов и многое другое. Другими словами, бойцы зря время не теряли», - пишет Кадыров в посте.

Глава Чечни подчеркнул, что группа с каждым днем улучшает свою тактику ведения боя, продолжая стремиться к совершенству.

фото: скриншот видео, видео: t.me/RKadyrov_95