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Кадыров опубликовал видео: «Ахмат» уничтожает противника в районе Белогоровки
Бойцы группы «Аид» спецназа «Ахмат» продолжают бить по противнику в районе Белогоровки. Кадрами с места атаки поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Последние дни у наших парней выдались крайне плодотворными. Тут и уничтожение штурмовых групп, живой силы противника, машины эвакуации, разбор опорных пунктов и многое другое. Другими словами, бойцы зря время не теряли», - пишет Кадыров в посте.
Глава Чечни подчеркнул, что группа с каждым днем улучшает свою тактику ведения боя, продолжая стремиться к совершенству.
фото: скриншот видео, видео: t.me/RKadyrov_95
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