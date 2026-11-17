Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Телеграм-канале стихотворение на русском языке, адресовав эту публикацию своим политическим противникам.

В опубликованном руководителем Чечне тексте смелость привычного к боям лирического героя противопоставляется трусости и лживости его оппонентов, которых он подозревает в продажности. Они с нетерпением ожидают смерти героя, но та его не пугает, так как может стать исполнением религиозного долга.

Две последние строфы стихотворения звучат следующим образом: «Вы смерть мою зовете по углам, / Как те гиены, непрерывным воем. / А я ей рад… Ведь я АЛЛАХА Воин! / Шахидов Счастье явно не по вам! // Я жизнь свою Народу отдаю… / Вам не понять моей священной жертвы! / Молю Творца об участи блаженных / В садах, что уготованы в Раю!».