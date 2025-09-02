Кадыров опубликовал ролик с Трампом, рассказывающим о своих чеченских корнях

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал созданное с помощью нейросетей видео, в котором Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на чеченском языке заявляет о своем якобы чеченском происхождении.

«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни)», – написал Кадыров.

«Трамп» в ролике одет в традиционную чеченскую национальную одежду: черную черкеску с газырями и папаху.

Отец Дональда Трампа, девелопер Фред Трамп, – сын эмигрантов из Германии (с территории королевства Бавария, ныне это часть федеральной земли Рейнланд-Пфальц). Мать будущего Президента, Мэри Маклауд, – эмигрировавшая в США уроженка шотландского острова Льюис, происходившая из горного клана Маклаудов.

Видео: t.me/RKadyrov_95.