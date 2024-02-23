Кадыров опубликовал фото с Путиным в Кремле

Фото: https://t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Фотографией из кабинета главы государства он поделился в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Москве встретился с Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год. Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах», — написал глава региона.

Также, рассказал Кадыров, Президента интересовала работа чеченских подразделений в зоне спецоперации, условия несения службы, успехи на поле боя.

«Владимир Владимирович высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения специальной военной операции и попросил передать им слова благодарности, искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Днем защитника Отечества», — добавил он.