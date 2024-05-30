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Кадыров объявил конкурс на 1 млн рублей: надо угадать, что сказали Путин и Мирзиёев
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил у себя в соцсетях некий конкурс: угадать, что ему сказали Президент РФ Владимир Путин лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в личном разговоре на опубликованном видео. Победителю данного розыгрыша он пообещал дать 1 млн рублей.
Уточняется, что для получения приза нужно дать правильный ответ первым. При этом Кадыров поставил одно обязательное условие – ответ должен быть максимально развернутым. Его нужно оставить в его Телеграм-канале в комментарии под этим видео, а также поделиться этим видеороликом у себя в сториз.
Кадыров добавил, что некоторые из его окружения в курсе разговора, но обещают не разглашать правильный ответ и не делать подсказок.
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