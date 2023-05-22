Кадыров объяснил свой «неожиданный» разговор с Путиным про бороду

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем разговоре с Президентом Владимиром Путиным, о котором российские СМИ написали как о «неожиданном диалоге». Темой обсуждения стала борода Кадырова.

Путин на встрече с главой республики отметил, что у него борода стала «еще побольше», а после того, как Кадыров согласился с этим, подчеркнул, что у него «все на контроле». В СМИ разлетелся этот разговор, который журналисты назвали неожиданным – в частности, об этом писало РИА Новости.

Сегодня Кадыров объяснил, что при личной беседе рассказал Путину рассказал Путину о причинах, по которым отпустил бороду. По его словам, он это сделал на время проведения спецоперации. «Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды и я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации», – написал он в своем телеграм-канале, добавив, что чеченские бойцы тоже так поступают.

Напомним, в минувшую пятницу Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, а также задержался на один день в Северо-Кавказском федеральном округе встретился с руководителями входящих в него регионов.