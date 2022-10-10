Кадыров обратился к Зеленскому и заявил, что теперь «на все сто» доволен спецоперацией

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал взрывы в городах Украины, отметив, что теперь «на все сто процентов доволен проведением» специальной военной операции. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому он посоветовал «бежать, не оглядываясь в сторону Запада».

«Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты <…> думал: тебе можно, а другим нельзя?» – задался он вопросом в своем телеграм-канале. Он обвинил Зеленского в том, что на протяжении восьми лет киевские власти бомбили мирных людей и уничтожали инфраструктуру городов ЛДНР, обстреливали атомную станцию, взрывали мосты и другие важные объекты.

«А как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться <…>. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО».

Чуть раньше на фоне сообщений о взрывах в городах и регионах Украины об изменении подходов к спецоперации заявил глава Крыма Сергей Аксенов, который призвал не сбавлять набранные темпы.

Напомним, сегодня утром сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы – в частности, в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается об ударах по объектам критически важной инфраструктуры.