Кадыров обратился к США из-за введения санкций против его матери

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров увидел во введении Соединенными Штатами санкций против его матери Аймани Кадыровой циничное пренебрежение нормами этики. О своем видении ситуации политик написал в Telegram-канале.

«О том, что она (Аймани Кадырова — прим. Т-и) занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами», — заявил руководитель Чеченской Республики.

Впрочем, по мнению Кадырова, подобные действия США «только развязывают <…> руки» российской стороне. «Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки», — пригрозил он.

«Госдеп слишком вольготно себя чувствует <…>. Необходимо давить эту штатовскую мерзость», — заключил Кадыров, обвинив США в том числе в том, что они «толкают на смерть украинский народ».

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против Аймани Кадыровой, которая возглавляет Общественный фонд имени Ахмата Кадырова, еще 24 августа. Рестрикции затронули также троих чеченских должностных лиц: Премьер-министра республики Муслима Хучиева, омбудсмена ЧР Мансура Солтаева и командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.