Кадыров о запрете УПЦ: Вести переговоры с безбожниками не вижу смысла

Решение киевских властей запретить Украинскую православную церковь говорит о том, что его последователи — безбожники, в которых нет ничего человеческого. России не нужен такой сосед, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это маразм, даже шайтан не может придумать такого, не только человек. За это их надо уничтожать. У них нет веры, у них нет ничего связанного с человеком, поэтому ни о чем не думают», — заявил политик.

По его словам, Киев бездумно исполняет приказы, которые дают западные страны. Однако те преследуют свои интересы и стремятся любыми средствами ухудшить состояние России.

«С ними вести переговоры, с ними вести о чем-то разговоры — я вообще не вижу [смысла] <...>, – подчеркнул Кадыров, назвав киевские власти безбожниками. — Нам не нужен сосед-дурак, который в любое время нападет на нас, объединив свои усилия с Западом, с Европой. Лучше нам закончить — столько погибших, столько раненых, столько потраченных средств. Я не хочу так оставлять и останавливаться на каком-то этапе. Я хочу закончить это раз и навсегда».