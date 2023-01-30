Кадыров о сожжении Корана в Дании: Этот поступок посвящен мне, и я его не прощу

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал акцию по сожжению Корана, которая прошла 27 января в Копенгагене. Он назвал ее провокацией и осудил власти Дании, которые ее не запретили.

«У меня вопрос к властям, которые дали разрешение на проведение подобных акций: почему вы, прекрасно понимая, что это провокация, за которой последует справедливая реакция неравнодушных мусульман, все равно допускаете такое?» – написал он в своем телеграм-канале. Он пообещал «кару» провокатору, в которой также будут виноваты датские власти, отметив, что «в бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары».

Отметим, СМИ также сообщали, что инициатор акции «передал привет Кадырову». По мнению главы Чечни, это означает, что сожжение Корана было посвящено ему. «Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира. <…> Для меня подобные провокаторы – самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество», – написал он.

Также Кадыров добавил, что «пока есть такие провокаторы», Россия не остановится в уничтожении «сатанистов» на Украине.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что датский политик — лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене. При этом он уже сжигал Коран рядом с посольством Турции в Швеции, позднее подобная акция состоялась в Нидерландах.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов, который является председателем Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» жестко осудил акции, прошедшие в Стокгольме и Гааге.