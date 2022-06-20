Кадыров о мобилизации: Народ сам должен предложить Президенту свои услуги

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что мобилизация в России не нужна, так как россияне сами должны изъявить желание защищать свою страну. Своим видением ситуации он поделился в интервью телеканалу «Россия 24».

«Народ сам должен мобилизоваться, сам должен предложить Президенту свои услуги, чтобы обезопасить наш народ и наше государство», — сказал руководитель Чечни.

«Это не просто Донбасс, Донецк, Луганск, это целая работа десятков государств против суверенного государства Россия», — добавил Кадыров. Также сегодня он заявил о занятии российскими войсками луганского поселка Тошковка.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России.