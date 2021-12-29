Кадыров: Не вхожу в близкое окружение Путина, но могу ему позвонить, когда нужно

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не входит в близкое окружение Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Михаила Мишустина. Тем не менее, если потребуется, он всегда может позвонить главе государства. Об этом глава региона рассказал в прямом эфире в соцсети Instagram.

«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение Президента и Председателя Правительства, — заявил Кадыров. — Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи Кадырова и Владимира Путина».

Он отметил, что его никто не заставляет делать какие-либо заявления, в том числе касающиеся Украины.

«Мне никто не звонит, не говорит, чтобы я делал заявления по таким вопросам. У меня отношения со всем руководством, начиная с Президента, заканчивая министрами и администрацией, как у главы субъекта. Да, когда есть необходимость, я звоню Президенту, и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам. Как глава государства он всегда на связи со всеми руководителями регионов», — подчеркнул во время трансляции глава Чечни.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что если Киев не прекратит проводить антироссийскую политику, то Украину «должны присоединить» к России. Затем он назвал это высказывание «своим личным мнением».