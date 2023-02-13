Кадыров назвал военно-тактическим ходом оставление украинских территорий в ходе СВО

Оставление российскими войсками украинских территорий в ходе специальной военной операции – это военно-тактический ход, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его словам, каждый такой шаг планируется заранее.

«Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали. [Это было сделано ] для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня», – сказал он (цитата по РИА Новости).

При этом Кадыров вновь заявил, что Россия задействует свои силы в спецоперации не в полной мере. «Если бы мы начали хотя бы 20%, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы», – утверждает он.

При этом глава Чечни предупредил, что однажды «терпение лопнет» и если «дадут приказ», то спецоперация завершится быстро. Он также в очередной раз заявил, что украинский конфликт до конца года закончится.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявляло о перегруппировках, связанных с отводом войск, на киевском и черниговском направлениях, в Харьковской и Херсонской областях.