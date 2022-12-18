Кадыров написал пост на китайском языке с призывом объединиться против НАТО

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил в своем телеграм-канале пост на китайском языке, в котором призвал исламский мир и «всех здравомыслящих людей» объединиться против НАТО и в частности – против США. Он заявил, что «за последние сто лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру», а сейчас – разрушают моральные ценности.

«Перед лицом нашего единства, воли и веры в Создателя их деньги и оружие – ничто! Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира», – написал глава Чечни.

«Не позволяйте НАТО диктовать вам условия, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину», — резюмировал он. Публикация сопровождается видеороликом на английском языке, где, в том числе, речь идет о том, как жители Чеченской республики выступают против Европы.

Ранее китайское издание Global Times писало, что США затягивают российско-украинский конфликт, тем самым подталкивая мир к ядерному кризису. «Затянувшийся и расширившийся российско-украинский конфликт будет иметь серьезные последствия для всего мира. Он повышает риск того, что ситуация выйдет из-под контроля и возникнет ядерный кризис», – отмечалось в публикации.