Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден российской премией Людвига Нобеля. Для вручения награды в республику прибыла президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Новостью Кадыров поделился с подписчиками своего телеграм-канала.

Глава республики отметил, что награжден за выдающиеся профессиональные достижения.

«Я искренне благодарен Ирине Александровне, а также руководству Фонда Людвига Нобеля за эту значимую награду и высокую оценку моих скромных заслуг. Я заверил присутствующих, что воспринимаю ее как аванс и в дальнейшем буду прилагать максимум усилий на благо нашей Родины», — заявил он.

Кадыров добавил, что Винер оказалась удивлена красотой Грозного, чистотой и порядком на улицах. В подарок он вручил ей мемуары Сергея Степашина «Пойти в политику и вернуться».

Премия имени инженера и промышленника Людвига Нобеля учреждена в Санкт-Петербурге в конце XIX века и вручалась плоть до 1917 года «Товариществом братьев Нобель».

Традиция вручения премии была возрождена в 2005 году фондом Людвига Нобеля. Среди тех, кто был отмечен ей, известные музыканты и артисты, врачи и ученые, политики и меценаты, поэты и космонавты — всего свыше 70 человек.

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