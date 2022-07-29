Кадыров и Нурмагомедов попали в список самых влиятельных мусульман мира

Иорданское издание «500 мусульман» (The Muslims 500) составило рейтинг 500 самых влиятельных мусульман мира. Четыре позиции из топа заняли россияне.

Так, в категорию «Почетное упоминание» был включен боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов.

В разделе «Политика» к влиятельным мусульманам отнесен глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Влиятельнейшим ученым из России стал председатель Духовного управления мусульман РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

И в сфере «Управление религиозными делами» отмечен посмертно бывший председатель централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России» Жафяр Пончаев.

Самым влиятельным мусульманином мира издание назвало Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Список составляется Королевским исламским центром стратегических исследований в Аммане (Иордания) совместно с Центром мусульманско-христианского взаимопонимания принца Аль-Валида бен Талала при Джорджтаунском университете в США.