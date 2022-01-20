Кадыров: Главные ценности Шаймиева — служение своему народу и верность данному слову

Минтимер Шаймиев — это человек-эпоха, чьими главными ценностями являются служение народу и верность данному слову. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя первого Президента Татарстана, Государственного Советника с 85-летием.

Он отметил, что все силы Шаймиева всегда направлены на процветание Татарстана, воплощение смелых инициатив на его благо.

«Эти качества снискали вам непререкаемый авторитет среди руководства страны, жителей вашего региона, коллег и друзей. С вашим именем в республике связаны самые лучшие преобразования в жизни граждан, избиравших вас первым Президентом Республики Татарстан, на благо которых вы плодотворно трудились многие годы и, даже покинув пост, продолжаете активную деятельность во благо своих земляков, возглавляя Попечительский Совет республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана», — говорится в поздравительной телеграмме.

В заключение он пожелал юбиляру здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях.