Кадыров: Если считать НАТО мировым сообществом, то на Украине идет Третья мировая война

Если оценивать НАТО и его союзников как мировое сообщество, то конфликт на Украине можно назвать Третьей мировой войной. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте), — это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства. Если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — цитирует его РИА Новости.

Кадыров напомнил, что в украинский конфликт не вступал ряд крупных государств, таких как Индия, КНР, Пакистан.

«Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств — у них митинги, проблемы, у них снимают руководителе, — добавил глава республики. — Мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, Президент [РФ Владимир Путин] проводит встречи, совещания, работу свою проводит».