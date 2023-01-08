Кадыров: До окопов дойдет не более 15% от иностранной помощи Киеву

До Украины дойдет не более 15% военной поддержки европейских государств и США, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Иностранную помощь Киеву он назвал «рабочей схемой» по отмыванию денег, призвав «беспокоиться о другом».

«Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки», – написал он в своем телеграм-канале.

Он также выступил против проведения переговоров Москвы и Киева, отметив, что боевые действия идут на территории России. «Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. <…> НАТО поставляет вооружение и своих бойцов под маской "иностранных наемников", но не может перевесить чашу весов в свою пользу», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 6 января власти США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом более $3 млрд. Уточнялось, что в него войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), ракеты класса «земля – воздух», а также другие средства и боеприпасы.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.