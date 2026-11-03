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Общество 3 ноября 2026 12:13

Кадыров держит на контроле ситуацию в Бугульме в связи с гибелью девочки

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Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров держит на личном контроле ситуацию, сложившуюся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-служба министерства.

Кадыров выразил глубокие соболезнования родным скоропостижно скончавшейся девочки и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

«Ситуация, произошедшая в Бугульме, находится на моем личном контроле. Выражаем глубокие слова соболезнований семье скоропостижно скончавшейся девочки, окажем всю необходимую помощь. Совместно с Минздравом РТ и Администрацией Бугульминского района организовано наблюдение всех детей, находившихся в лагере. Республиканским центром «Лето» проводятся все необходимые мероприятия», – сказал Кадыров.

#смерть ребенка #минмолодежи рт #Бугульма
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