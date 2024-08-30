Кадыров: Чечня искренне гордится достижениями братского татарского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и всех жителей РТ с Днем Республики и города Казани.

Будучи грамотным управленцем, Раис республики ведет Татарстан по пути всестороннего развития и процветания, написал он в своем телеграм-канале.

«Мне приятно отметить, что на протяжении многих лет наши регионы связывают тесные дружеские отношения, которые с каждым годом крепнут, открывая перед нами широкий горизонт возможностей для взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Кадыров.

По его мнению, в последние годы Татарстан является примером эффективной и устойчивой модели развития, а также вносит значительный вклад в развитие оборонного потенциала всей России.

«Безусловно, мы искренне гордимся достижениями братского татарского народа! — добавил глава Чеченской Республики . — Я еще раз от всей души поздравляю Рустама Минниханова и всех жителей братского Татарстана с Днем республики и Днем города Казани! Искренне желаю благополучия, процветания и успехов во всех начинаниях!»