Чеченские бойцы в шутку предлагают называть освобожденные населенные пункты Украины в честь их родных сел. Такое поведение, а также осознание важности победы и свободы для оставшихся территорий — это признак настоящего боевого духа, уверен глава республики Рамзан Кадыров.

Он призвал россиян не вестись на провокации и дезинформацию и заявил о существенных успехах союзных войск. По его словам, перед чеченскими спецподразделениями «укрепрайоны националистических формирований сыплются словно карточные домики».

«Даже после многочисленных свидетельств успешных наступлений союзных войск все еще находятся скептики, которые тиражируют прогнозы и дезинформацию прозападных персонажей. Именно для такого контингента людей хочу сказать, что успехи на передовой есть и, более того, весьма существенные», — подчеркнул Кадыров.