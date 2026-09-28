Кадыров: Будем рассказывать молодежи о вкладе Шаймиева в развитие Татарстана

Объявленный в Татарстане Год Минтимера Шаймиева – это историческое решение. Молодежи РТ будут рассказывать о великом вкладе Первого Президента республики в ее становление и развитие. Об этом после послания Госсовету Раиса РТ Рустама Минниханова «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Это великое решение, принятое Раисом нашей республики. Вклад Минтимера Шаймиева в развитие Татарстана переоценить невозможно. Безусловно, мы будем рассказывать молодым людям об этом», – отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что именно Шаймиев заложил основу для появления всех тех возможностей, которые есть у молодежи Татарстана сегодня.