Кадыров анонсировал второй этап операции «Возмездие» в зоне СВО

В новом году в зоне спецоперации развернется новый, второй этап операции «Возмездие». Об этом со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова сообщает РИА Новости.

«Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, „Возмездие“ продолжается», — подчеркнул руководитель региона.

О проведении первого этапа «Возмездия» Кадыров объявил в конце октября. В результате операции чеченские батальоны, а также спецназ «Ахмат» уничтожили свыше 600 солдат ВСУ и 40 единиц военной техники на николаево-криворожском направлении. Еще 300 украинских военных получили ранения.