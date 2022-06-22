Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал скорое сообщение об окружении и взятии Лисичанска в Луганской народной республике. Такое заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

В ходе спецоперации военные России и ЛНР достигают хороших результатов в направлении Северодонецка и Лисичанска, уверен Кадыров. «Как и обещал, у нас в эти дни много хороших новостей. <...> В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов», — написал он, ссылаясь на оперативную информацию, которые чеченские военные передают с места проведения спецоперации.

В районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в ЛНР окружены свыше 1,3 тыс. украинских военных и наемников, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его словам, в этом районе «кольцо уже сомкнулось», в плен могут попасть примерно 1,2 тыс. украинских военных.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.