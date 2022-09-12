Кадыров анонсировал «интересный сюрприз» для украинских военных на Донбассе

Никаких отклонений и внештатных ситуаций в проведении спецоперации нет, союзные силы продвигаются вперед, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил уверенность, что в скором времени союзные силы доведут ситуацию до «разгрома вражеских бандформирований» и пообещал украинским военным «интересный сюрприз».

Отряд специального назначения «Ахмат» «в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины», написал Кадыров в своем телеграм-канале. «Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну, а пока не буду раскрывать карты», – добавил он.

По его словам, действия бойцов «четко спланированы». «Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается», – написал он.

Напомним, с 8 сентября ВСУ предпринимают попытки наступления в ДНР, а в выходные стало известно, что российские военные покинули город Изюм в Херсонской области и ряд других населенных пунктов. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о попытках контрнаступления ВСУ в направлении Красного Лимана и Угледара. Он назвал сложившуюся ситуацию «сложной, но контролируемой».