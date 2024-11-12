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Политика 12 ноября 2024 21:15

Кадыров: 11 директоров школ в Чечне уволены после внеплановой аттестации

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11 директоров школ в Чеченской Республики лишились должностей после организованной аттестации. Об этом по итогам расширенного совещания в Грозном сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров.

«<...> выявлен ряд недочётов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования», — говорится в телеграм-канале главы республики.

Кадыров призвал уделить особое внимания вопросом назначения новых руководителей школ и отделов образования. В регионе будет создана специальная комиссия, которая возьмет эту проблему под контроль.

#Рамзан Кадыров #директор школы
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