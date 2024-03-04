Кадый Казани Булат Мубараков рассказал о размерах фитра, закята и фидия в этом году

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Начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, кадый (шариатский судья) Казани Булат Мубаряков на пресс-конференции в Духовном управлении мусульман Татарстана рассказал о размерах выплат, совершаемых мусульманами в месяц Рамадан.

«По решению Совета улемов и Совета кадиев ДУМ РТ, нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят — ред.) для выплаты фитр-садака был определен в размере 43 тысяч рублей (по серебру), нисаб для выплаты закята — 495 тысяч рублей (по золоту). Фитр-садака при расчете по ячменю — 150 рублей, по изюму — 1 тысяча рублей. Помимо этого, для тех, кто по состоянию здоровья не может держать пост и не имеет возможности возместить его в другое время, за каждый пропущенный день размер фидия составит 400 рублей. Эта сумма — для тех, кто может выплатить. Кто не имеет такой возможности — воздерживается от этого, и просит прощения у Всевышнего», — сказал он.

Булат хазрат также напомнил, что наилучшее время для выплаты фитр-садака — в течение месяца Рамадан.

«Этот вид пожертвования необходимо сделать до праздничного намаза в Ид аль-Фитр (Ураза-байрам — ред.). Если до этого времени не выплачено, то фитр-садака будет оставаться на человеке как обязанность. После того, как деньги переданы в фонд “Закят”, фитр-садака считается выплаченной. Далее фонд эти деньги передает нуждающимся. Выплатить фитр-садака обязан каждый мусульманин, потому что так предписал наш Пророк Мухаммад», — пояснил Булат хазрат Мубараков.

Он подчеркнул, что фитр-садака — это возмещение за недостатки, допущенные во время поста.

«Даже если человек соблюдает пост, он наверняка допустит какие-то недостатки — в своей речи, или опоздает на намаз… Фитр-садака компенсирует эти упущения», — сказал он.

Булат хазрат также отметил, что закят — пожертвование, которое можно сделать в любое время, а не только в месяц Рамадан.

«Закят выплачивается и в другое время. Но большинство мусульман привыкли отдавать его в Рамадан, потому что в этот священный месяц наши добрые дела еще более весомы. Закят выплачивают состоятельные люди — нуждающимся», — рассказал кадый Казани.

Он также сказал, что фидия — это не садака.

«Это денежное возмещение тех дней, когда ты не можешь соблюдать пост. И только в случае, если человек после месяца Рамадан не может вернуться к посту. Если есть такая возможность — необходимо возместить пропущенные дни, соблюдая пост», — уточнил хазрат.

Рамадан 2024 начинается 11 марта, первый таравих-намаз пройдет 10 марта после ночного намаза. В мечетях Татарстана таравих-намаз по ханафитскому мазхабу совершается в объеме 20 ракагатов. Месяц Рамадан продлится 30 дней и завершится 9 апреля.