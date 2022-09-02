Кадры для «Нижнекамскнефтехима» готовят со школьной скамьи

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В День знаний в лицее №37 вновь открылся профильный «Нефтехим-класс». Такая практика, когда дети получают более углубленные знания по предметам физико-химического цикла, в образовательном учреждении применяется уже второй год. И если в прошлом году образовательная программа была рассчитана только для учеников 9 классов, то в этом году решили не останавливаться на достигнутом и пойти дальше – углубленно изучать химию лицеисты теперь будут с 8 класса. А для ребят постарше открылись СИБУР-классы, в них продолжают обучение учащиеся 10-х и 11-х классов.

Главный эксперт корпоративного университета СИБУРа Наталья Черных отметила, что важно готовить будущих специалистов со школьной скамьи.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Мы внедряем бесшовную профориентацию, то есть начинаем готовить ребят с 8 класса – погружаем в нашу корпоративную культуру, помогаем определиться с будущей профессией. Наша компания помогает ребятам заниматься проектной деятельностью и подготовкой по нашим профильным направлениям, так дети определяют свою дальнейшую траекторию», – отметила Наталья Черных.

Девятиклассник Никита Волков решил учиться в нефтехимическом классе, так как с детства любит и химию, и биологию. А Лилия Нуруллина, которая тоже учится в 9 классе, поделилась, что в прошлом году в «Нефтехим-классе» были разнообразные мероприятия: – И мне тоже стало интересно попробовать, захотелось узнать что-то новое, – рассказала Лилия Нуруллина.

С новым учебным годом юных химиков поздравили представители корпоративного университета СИБУРа. Девятиклассники получили значки, которые они с гордостью прикрепили к школьной форме, а восьмиклассникам вручили уникальные пособия для учебы.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В лицее №37 уже выпустились первые ученики «Нефтехим-класса». Из 33-х школьников часть поступила в колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, а часть продолжила обучение в «СИБУР –классе». В Нижнекамске в этом году наряду с Нефтехим –классами открылись и «СИБУР –классы» в ряде школ.

Профильный класс является частью системы эффективной профориентации компании СИБУР и входит в систему непрерывного образования.