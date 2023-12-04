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«Кадровый голод»: в Нижнекамске разберутся, почему из города перестали вывозить мусор
В Нижнекамске осложнилась ситуация с вывозом мусора. Глава района Рамиль Муллин на деловом понедельнике сообщил, что получает очень много жалоб от жителей.
«В чем проблема?» — обратился он к замруководителя исполкома по вопросам ЖКХ Максиму Парамонову.
«Действительно, в последнее время увеличилось количество обращений по частоте вывоза мусора, — подтвердил Парамонов. — Совместно с управляющими компаниями и с „Гринтой“, конечно, отрабатываем этот момент точечно».
Муллин поручил в ближайшее время пригласить руководителей, чтобы совместно разобраться, в чем заключается проблема.
«Нехватка специалистов, они говорят. Понятно, что есть определенные сложности в части кадрового голода, но нужно ситуацию выпрямлять, чтобы мы все-таки город держали в чистоте», — резюмировал градоначальник.
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