Кадровый голод и трудоустройство композиторов: в Казани обсудили вопросы образования

В Казанской консерватории состоялся круглый стол с участием представителей культуры Республики Татарстан, руководителей ведущих музыкальных коллективов и культурных учреждений, профессорско-преподавательского состава Казанской консерватории. Беседа была посвящена вопросам музыкального искусства и образования в Татарстане. Во встрече принял участие ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

За круглым столом было обращено большое внимание в сторону значимости музыкальных школ и средних специальных учебных заведений в формировании кадров, за которыми в дальнейшем будущее развитие музыкального образования.

«Сегодня учреждения этого сегмента существуют довольно изолированно, и если руководство училищ и колледжей само не проявят инициативу в поисках контактов и взаимодействия, то ситуация так и останется неизменной», — подчеркнул Рыжинский.

Фото: © Владимир Васильев

Он заметил, что в этом вопросе эффективна деятельность Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, куда вошли все организации высшего образования, большая часть средних специальных образований и часть музыкальных школ, что позволяет выстраивать полноценный многоступенчатый взаимосвязанный образовательный процесс.

«Это важно не только с точки зрения решения методических вопросов, но и с точки зрения того, куда мы движемся сегодня и кто завтра будет работать в музыкальных школах, училищах, консерваториях», — считает Рыжинский.

Этот вопрос плавно перешел в обсуждение целевого приема абитуриентов. Эксперты круглого стола сошлись во мнении, что он должен способствовать взращиванию профессиональных музыкантов, которые в дальнейшем вернутся в родной регион и будут трудиться на благо его развития в своей области.

Фото: © Владимир Васильев

Рыжинский отметил, что сегодня музыкальное сообщество испытывает кадровый голод, в частности, исполнителей на духовых, струнных инструментов (контрабас и арфа).

Большая часть разговора была посвящена композиторской деятельности. Председатель правления Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин заметил, что в стране катастрофически не хватает композиторов, с чем согласился Александр Рыжинский. Также в этой связи он поднял вопрос о трудоустройстве композиторов.

Фото: © Владимир Васильев

«Существует проблема трудоустройства композитора на должность композитора. Есть у нас ряд профессий, которые фактически связаны со статусом свободного художника. И насколько это будет меняться, во многом зависит от тех, кто сегодня определяет репертуар филармоний, театров и т.д.», — считает Рыжинский.

И пока на государственном уровне не будет решен вопрос о поддержке композиторского сообщества, композиторы смогут «выживать» лишь за счет заказов.

Чтобы поддержать студентов-композиторов, прозвучала идея ротации набранного репертуара между ведущими музыкальными вузами.

«Было бы здорово, если наши сочинения звучали в РАМ имени Гнесиных, а мы в свою очередь исполняли ваш репертуар в наших стенах», — выдвинул идею заведующий кафедрой композиции Казанской консерватории Эльмир Низамов.

Фото: © Владимир Васильев

По мнению художественного руководителя и главного дирижера камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова, остро стоит проблема формирования у студента «оркестрового» мышления.

«Для того чтобы играть в оркестре, этому нужно учиться. Когда приходят выпускники консерватории на прослушивания в оркестр, выясняется, что перед тобой стоит прекрасный солист, который совершенно не умеет взаимодействовать с оркестром», — посетовал Абязов.

Фото: © Владимир Васильев

Среди проблем маэстро перечислил невладение техникой «читки с листа», а также незнание «минимального набора» симфонических партий.

С этим согласился сам Рыжинский и выразил надежду, что к следующему юбилею Казанская консерватория сможет похвастаться успехами в решении этой проблемы.