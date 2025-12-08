Кадровый дефицит службы судебных приставов в Нижнекамске составляет 38%

Кадровый дефицит в подразделениях службы судебных приставов Нижнекамского района достигает 38%: сегодня открыто 15 вакантных должностей. Об этом на деловом понедельнике сообщила и. о. начальника отдела судебных приставов №1 по району Марина Кизерова.

По ее данным, укомплектованность составляет 62%. В подразделениях не хватает двух приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, семи сотрудников в 1-м отделе Нижнекамска и шести – во 2-м отделе.

По словам докладчицы, прием граждан организован строго по установленному порядку. Личный прием проходят руководители отделений и судебные приставы-исполнители по вторникам с 09:00 до 13:00 и по четвергам с 13:00 до 18:00.

Одним из ключевых изменений стало внедрение электронной записи. Теперь гражданам не нужно ждать в живой очереди: попасть на прием можно через официальный сайт ГУФССП России по РТ. Авторизация осуществляется через портал Госуслуг. После выбора подразделения, должностного лица и причины обращения гражданин может записаться на удобные дату и время.

Заявки рассматриваются сотрудником, ответственным за организацию приема, который подтверждает запись либо предлагает другую дату. Уведомление автоматически приходит на электронную почту.

При этом предусмотрен и прием без предварительной записи – после обслужившихся по электронной очереди. В отделении также дежурит сотрудник, который может оперативно принять гражданина вне общей очереди.

Электронный сервис уже стал востребованным. За девять месяцев текущего года через онлайн-запись в отдел судебных приставов №2 обратились 5 050 человек (в прошлом году – 2 929). В отделении №1 зафиксировано 1 143 обращения против 541 годом ранее.

Самыми частыми темами остаются вопросы снятия арестов со счетов; возврата излишне удержанных средств; отмены судебных приказов; обращений по поводу ошибочной задолженности.

Среднее время приема – 20 минут. При необходимости назначается повторная встреча или предоставляются письменные разъяснения.

Марина Кизерова отметила, что предварительная запись делает прием более удобным и продуктивным, а заранее указанная причина обращения помогает специалистам подготовить необходимые материалы.