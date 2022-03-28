Кадровый центр Челнов предлагает 5900 вакансий безработным жителям города

В Кадровом центре Набережных Челнов имеется 5,9 тыс. вакансий. На сегодняшний день в качестве безработных зарегистрированы 1070 соискателей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замдиректора Центра занятости Жанна Хайрова.

«С начала года в кадровой центр „Работа России“ обратились 1219 человек. Уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 0,38%, по Татарстану этот показатель равен 0,49%», — отметила докладчик.

На портале «Работа в России» зарегистрировались 1529 предприятий. С начала 2021 года трудоустроены 646 человек.

На пособия по безработице израсходовано более 17 млн рублей. «Ведется мониторинг по предприятиям с целью выяснения изменения ситуации в структуре занятости», — добавила спикер.